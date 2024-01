Najważniejsze premiery gier planszowych w IV kwartale (cz. II)

Rozgrywka w Revive toczy się na planszy głównej, na której z czasem pojawiają się kolejne płytki terenu. Ponadto każdy gracz dysponuje własną planszą, przedstawiającą specjalną zdolność plemienia, drzewo technologii do odblokowania, tory postępów i posiadanych zasobów. Gracze kolejno rozgrywają swoje tury, w trakcie których wykonują do dwóch wybranych akcji lub hibernują. Ta ostatnia opcja pozwala zebrać zagrane już zasoby i karty do ponownego wykorzystania. W ramach akcji gracze zagrywają karty, odkrywają płytki terenu, zbierają zasoby, zaludniają lokacje i stawiają w nich budynki. Różne efekty pozwalają dokonywać postępów na torach maszyn, a te zapewniają określone bonusy, m.in. zdobycie artefaktu lub dostępu do danej maszyny. Po tym jak z planszy zniknie ostatni artefakt gra się kończy, a uczestnicy zabawy zliczają zdobyte punkty.

Wydawca: Rebel

Dla kogo: 1-4 graczy