TOP 10 - najważniejsze premiery gier planszowych w IV kwartale

Ostatni kwartał to dla wydawców tradycyjnie wyjątkowo gorący czas. Wiele planszowych hitów już trafiło do sprzedaży. Podsumowujemy więc najważniejsze premiery października i połowy listopada.

Jedno z największych kickstarterowych przedsięwzięć wśród planszówek zostało ostrzyżone z najbardziej luksusowej zawartości i doprowadzone do takiego stanu, by sprzedaż detaliczna była w stanie to wydanie udźwignąć. Tym sposobem wielka adaptacja jednej z najpopluarniejszych serii gier wideo ostatnich 15 lat, Assassin’s Creed: Brotherhood of Venice, trafiła na polski rynek za sprawą Portalu. Jest to kooperacyjna gra przygodowa o skradankowym charakterze. Wcielamy się w początkujących asasynów, którzy z pomocą sojuszników (m.in. Leonardo da Vinci i Nicolo Machiavelli) pomogą Ezio Auditore da Firenze w jego walce z templariuszami. Gra ma strukturę kampanii, w trakcie której wiele się zmienia - zasady rozgrywki, wrogowie, a także możliwości naszych bohaterów.

Runda rozpoczyna się od dobrania karty wydarzenia, która może wprowadzić zasady specjalne, wyciągnąć do graczy pomocną dłoń lub wręcz przeciwnie - utrudnić działania asasynów. Następnie swoje akcje w dowolnej kolejności wykonują poszczególni gracze. Poruszają się po planszy, walczą z przeciwnikami, dokonują interakcji z mapą, zdobywają nowe wyposażenie czy ukrywają zwłoki. Gra jest bardzo tematyczna i w całej rozciągłości nawiązuje do cyfrowego pierwowzoru. Mamy więc ukryte ostrza, synchronizacje na szczytach wież czy system wykrycia postaci przez wrogów. Rundę kończą działania przeciwników, którzy poruszają się w określonym kierunku i atakują wykrytych asasynów.

