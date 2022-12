Najlepsze gry planszowe na prezent pod choinkę

Od tego wszystko się zaczęło. Dominion jest prekursorem jeśli chodzi o mechanikę budowania talii. W tym roku tytuł ten wrócił w glorii na polski rynek dzięki nowemu wydaniu zaserwowanemu przez IUVI Games (wraz z szeregiem dodatków). I udowodnił, że kręgosłup rozgrywki nie zestarzał się ani trochę. Jakby zresztą mogło być inaczej, skoro garściami czerpią z niego twórcy wielu innych planszówek? W Dominionie gracze zaczynają z zestawem kart początkowych. Przy ich użyciu kupują mocniejsze karty z tzw. rynku. Celem jest wzbogacenie swojej talii o karty zawierające jak najwięcej punktów zwycięstwa. Jest to idealny wybór dla osób początkujących z uwagi na niski próg wejścia i niepowtarzalność poszczególnych partii. Dominion może okazać się także znakomitym wstępem do zainteresowania się bardziej zaawansowanymi grami z mechaniką budowania talii.

Wydawca: IUVI Games

Dla kogo: 2-4 graczy

Catan

Kolejna legenda, która wprowadziła wielu w cudowny świat gier bez prądu. W grze wcielamy się w osadników, których zadaniem jest budowa dróg i miast na nowo odkrytej wyspie Catan. Stawia się je na granicach sześciennych pól, które produkują różne zasoby. Kto ma swoje lokacje na granicy z danym polem, może uzyskać z niego zasoby niezbędne do dalszej rozbudowy infrastruktury. Ważnym elementem jest też wymiana dóbr z innymi graczami. Uczestnicy zabawy dowolnie dyktują cenę, co często prowadzi do płomiennych dyskusji nad planszą. Pikanterii rozbudowie własnego poletka dodaje fakt, że swoimi inwestycjami można wchodzić w drogę przeciwnikom. Ostatecznie wygrywa ten, kto jako pierwszy zdobędzie 10 punktów za wybudowane drogi i miasta. Lekka tematyka oraz połączenie strategicznego planowania, negocjacji i pewnej dozy losowości sprawiają, że Catan może okazać się strzałem w dziesiątkę dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z planszówkami.

Wydawca: Galakta

Dla kogo: 3-6 graczy

Suburbia

Podobnie jak Dominion, Suburbia to planszówka z długą brodą, której w tym roku nowego blasku postanowiła nadać firma Portal Games. Stanowi ona idealne połączenie prostoty zasad i strategicznej głębi. Do zabawy można przystąpić więc praktycznie z marszu, ale dopiero po zagłębieniu się w jej meandry da się zoptymalizować wyniki. Umiejętność podejmowania najlepszych decyzji przyjdzie wraz ze zdobywanym doświadczeniem. W grze projektujemy swoje miasto, pobierając kolejne kafelki lokacji z dostępnej puli. Lokacje wzajemnie na siebie oddziałują, powodując przyrost ludności i wpływów, a także zmieniając atrakcyjność okolicy. Gracze w swojej akcji decydują o zakupie i budowie nowej lokacji, wykorzystaniu akcji z już posiadanego kafelka lub pobraniu dochodu, który następnie przeznaczą na dalsze inwestycje. Jest więc sporo możliwości i kombinowania, a każda partia kształtuje się zupełnie inaczej.