Najlepsze gry 2023 roku… o których pewnie nie słyszeliście - ranking TOP 10

Na początek pierwszy polskie akcent i wyjątkowo produkcja, którą możecie znać z recenzji na Gram.pl. Bang-On Balls: Chronicles to debiutancka gra warszawskiego Exit Plan, która łączy wymalowane w barwy różnych krajów kule z platformówką. Siłą tego tytułu jest kilka różnorodnych plansz (każda w innej tematyce), spora dawka kreatywności oraz humor. W efekcie mamy jedną z bardziej oryginalnych platformowek wydawanych w ostatnich latach. Bardzo się cieszę, że recenzenci dostrzegli ten tytuł, bo nawet w kraju nie wzbudził on aż tak dużego zainteresowanie jak powinien. Nie często zdarza się rodzimej produkcji zdobyć aż tak wysokie noty w recenzjach światowych mediów, a więc warto to docenić. Tym bardziej, że są one w pełni zasłużone. Dla fanów platformówek jedna z ciekawszych pozycji dostępnych na rynku.

Poniższe zestawienie opiera się na średniej ocen na serwisie Metacritic. Pozwoliło to wyeliminować subiektywne odczucia. Mam też nadzieję, że większość opisanych gier będzie dla Was kompletną nowością. Może znajdziecie poniżej jakieś ciekawe inspiracje na coś bardzo nieoczywistego.

Platformy: PC, PS4

Pierwsze i nie jedyne visual novel w zestawieniu. Tym razem wchodzące w skład serii Science Adventure obejmującej szereg opowieści science fiction od studia MAGES (na koncie między innymi Steins;Gate). Ich najnowsza produkcja opowiada historię nastolatka, który posiada umiejętność hakowania rzeczywistości, którą może wykorzystać do zapobiegania tragediom. W tle mamy wielki kataklizm, który doprowadził do zniszczenia wielu metropolii. Klasycznie dla gatunku siłą gry jest ciekawa i wciągająca historia. Dużą część bardzo wysokiej średniej ocen stanowi też oprawa wizualna, która robi ogromne wrażenie jak na realia gatunku visual novel. Można wręcz powiedzieć, że to prawdziwe AAA tego typu produkcji.

Platformy: PC, PS4, Switch