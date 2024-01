Najlepsze filmy 2023 roku. 15 produkcji, które trzeba zobaczyć

Mimo wszystko pod względem filmowym był to bardzo udany rok i otrzymaliśmy wiele produkcji, które aspirują do miana arcydzieł, jak Duchy Inisherin, czy Aftersun. Nie brakowało również wysokobudżetowych produkcji najwyższej jakości, żeby tylko wymienić Johna Wicka 4 i Spider-Mana: Poprzez uniwersum. W końcu był to rok Barbie i Oppenheimera, ale w poniższym zestawieniu znajdziecie tylko jedną ze wspomnianych produkcji.

Wśród najlepszych filmów nie mogło również zabraknąć mniejszych tytułów, którym udało się przebić do mainstreamu i zainteresować nimi szeroką publiczność. Jak również jednej szczególnej zagranicznej produkcji, która pod sam koniec ubiegłego roku wpłynęła na wiele topek najlepszych filmów. Zapraszamy więc do zapoznania się z naszą listę najlepszych filmów ubiegłego roku.

Wyróżnienia: Gra fortuny, Strażnicy Galaktyki 3, Reality, Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One, Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę, Znachor, Niebezpieczny kochanek, Wonka, W trójkącie, Niebezpieczni dżentelmeni, Tar, How to Have Sex.

15. Saltburn

Najnowszy film Emerald Fennell, reżyserski Obiecującej. Młodej. Kobiety. ominął polskie kina i tuż przed świętami zadebiutował na należącej do Amazona platformie Prime Video. Produkcja przedstawia historię biednego chłopaka Olivera, który rozpoczyna naukę w prestiżowej szkole z internatem, w której na swej drodze spotyka zamożnego Felixa, którego rodzina posiada ogromną posiadłość. Niedługo później Oliver zaprzyjaźnia się ze szkolną gwiazdą, co prowadzi do nieoczekiwanej tragedii.