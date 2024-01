Najgorsze filmy 2023 roku. 15 tytułów, które lepiej ominąć

Najbardziej jednak zawiodły wysokobudżetowe produkcje, na czele z dziesiątą częścią Szybkich i wściekłych, pierwszą częścią Rebel Moon od Netflixa, czy superbohaterskimi produkcjami od Marvela i DC. Zresztą kiepskie wyniki finansowe wielu blockbusterów rozczarowały, chociaż nie wszystkie były równie zasłużone.

Pierwsze miejsce w poniższym rankingu najgorszych filmów 2023 roku może wielu zaskoczyć. Prawdopodobnie część z Was w ogóle nie słyszała o tym filmie, ale zna poprzednią wersją, a przynajmniej mogła obić się Wam o uszy. Mimo wszystko to produkcja, która najbardziej zirytowała w ubiegłym roku, ale również dwa pozostałe miejsce na podium zajmują szroty, o których chciałoby się jak najszybciej zapomnieć.

Wyróżnienia: Abandoned, Children of the Corn, Marlowe, Syn, Mafia Mamma, Big George Foreman, Transformers: Przebudzenie bestii, Teściowie poszukiwani, Diabelska jazda, Demeter: Przebudzenie zła, Slotherhouse: Leniwa śmierć, Raz, dwa, trzy... wchodzisz do gry, Służka, Moje wielkie greckie wesele 3, Wyrwa, The Marsh King's Daughter, Niewierni w Paryżu, Interes życia, Buddy Games: Spring Awakening, Quasi, Tell It Like a Woman, Maybe I Do.

15. Ant-Man i Osa: Kwantomania

To miało być nowe otwarcie dla Marvela i MCU. Po kiepskiej czwartej fazie, która wprowadziła wielu nowych bohaterów do uniwersum, na czele z Shang-Chi i Eternalsach, przyszedł czas na piątą fazę, której zadaniem było ukształtować MCU, podkładając podwaliny pod wielkie, dwuczęściowe zwieńczenie w nadchodzących filmach z Avengers. Ant-Man i Osa: Kwantomania nie dali rady unieść na barkach tak trudnego zadania, ale kto by się spodziewał, skoro Człowiek-Mrówka jest bardziej interesujący jako postać drugoplanowa.