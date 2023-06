Najdziwniejsze reklamy stworzone przez sztuczną inteligencję. Te eksperymenty chyba się nie udały

Sztuczna inteligencja trafiła także ludzi zajmujących się tworzeniem reklam, którzy z wielką ochotą zaprzęgli ją do pracy. Za chwilę przekonacie się, że ta technologia jest wciąż daleka od doskonałości i jej produkcje są… no cóż, mówiąc delikatnie dziwne. Daleko jej póki co do produkcji wychodzących spod rak ludzi, ale przynajmniej momentami można się pośmiać.