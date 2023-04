MotoGP 23 z dodatkowym d(r)eszczykiem emocji - już graliśmy

Najpierw wrażenia, potem recenzja

Napisanie pełnoprawnej recenzji nowej odsłony rokrocznie wydawanej serii niekiedy jest dużym wyzwaniem, wszak mniej więcej co dwanaście miesięcy otrzymujemy nie rewolucję, lecz ewolucję pomysłów znanych z wcześniejszej części. Tym bardziej niektórych może dziwić fakt, że na łamach gram.pl w tym roku będzie możecie zapoznać się nie tylko z tekstem na temat kolejnego MotoGP zwieńczonym oceną końcową, ale także właśnie poniższym artykułem z pierwszymi wrażeniami z rozgrywki. Jest to oczywiście jak najbardziej uzasadnione, wszak studio Milestone proponuje ciekawe zmiany względem poprzedniczki, choć nie wszystkie były dostępne w wersji przedpremierowej.

Co zawierał przedpremierowy build?

Skoro już o niej mowa, to niestety nie otrzymaliśmy możliwości zapoznania się chociażby z przebudowanym trybem kariery, bo na ten moment Włosi pozwolili sprawdzić się jedynie w pojedynczych zawodach z cyklu Grand Prix (cały weekend) czy próbach czasowych (i to nie na wszystkich trasach, choć na premierę będą one zaktualizowane względem MotoGP); dostępna był również tryb treningowy MotoGP Academy. Z jednej strony dobrze, bo mogłem skupić się na tym, co według Milestone w tej chwili jest najważniejsze, czyli kluczowych nowościach w gameplayu MotoGP 23, a więc dynamicznie zmieniających się warunkach atmosferycznych i wyścigach “flag to flag”. Osoby interesujące się na co dzień MotoGP doskonale zdają sobie sprawę, że wspomniane funkcje nie bez powodu pojawiły się w grze obok siebie.

Co dwa motocykle, to nie jeden

Przed rozpoczęciem zawodów w MotoGP 23 musimy skonfigurować nie jeden, ale dwa motocykle. Przykładowo jeśli na początku możemy cieszyć się słońcem, to po czasie na tor spadnie deszcz; możliwy jest również odwrotny wariant. Żeby móc sprawdzić, jak działa system zmieniających się warunków atmosferycznych w MotoGP 23 trzeba oczywiście rozegrać dłuższy wyścig (minimum 25 procent), wybierając zmienną pogodę. Wówczas nie tylko zobaczymy nowe efekty wizualne na niebie oraz na samym torze, ale także skorzystamy z drugiej ze wspomnianych nowości, czyli wspomnianych już wyścigów “flag to flag”.

Czym są wyścigi “flag to flag”?

Generalnie chodzi o to, że w odróżnieniu od chociażby F1, gdzie po zjeździe do boksu członkowie ekipy wymieniają nam opony w rekordowo krótkim czasie (czy wiecie, że technikę tę wykorzystuje się także podczas przełączania chorych w szpitalach między różnymi aparaturami?), w MotoGP 23 przesiadamy się z jednego motocykla na drugi, który musimy sobie oczywiście wcześniej przygotować. W przypadku rywalizacji o najwyższą stawkę można spodziewać się niezłego chaosu w boksach, bo przecież każdy chce wjechać i wyjechać jak najszybciej, dlatego też - jak wspomniałem w tytule - obecność zmiennych warunków pogodowych i wyścigi typu “flag to flag” w MotoGP 23 wprowadzają dodatkowy dreszczyk emocji.