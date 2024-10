Mad Catz M.2.X. Pro Racing - nowa kierownica FFB z pełnym zestawem

Gaz, hamulec, sprzęgło i 6-biegowy shifter z dociskanym wstecznym to zestaw, który dobrze oddaje realia typowego pojazdu, szczególnie przy kierownicy z Force Feedback.

Możliwość przełożenia symulacji zachowania układu kierowniczego wobec decyzji gracza na jego własne ręce jest świetnym narzędziem do wyczucia granic pojazdu.

Za sprawą Force Feedback (FFB) mocne silniki będą walczyć ze śmiałymi manewrami, których nie da się wykonać przy zadanej trakcji czy prędkości, odbijając zdecydowanie.

Mad Catz M.2.X. Pro Racing – pierwsze wrażenia

Jako że mamy do czynienia z kompletnym zestawem, pomijając łapę, w cenie nieprzekraczającej 1000 zł, zdecydowana większość konstrukcji to plastik.

Sama kierownica może zostać osadzona na przyssawkach, rigu lub za pomocą uchwytów biurkowych, wsuwanych w korpus.

Podczas obcowania z M.2.X. Pro Racing nie zauważyłem żadnego skrzypienia, także spasowanie elementów oceniam dobrze.

Shifter działa płynnie, pedały są precyzyjnie za sprawą sensora Halla, a kierownica skutecznie wraca do bazowej pozycji przy każdym uruchomieniu.

Podczas wstępnych testów korzystałem z DIRT 4 i Euro Truck Simulator 2.

Aby funkcja Force Feedback działała poprawnie wcześniej pobrałem sterownik od Thrustmastera i zaktualizowałem oprogramowanie układowe kierownicy do najnowszej wersji.

W obu grach sprzęt zgłosił się poprawnie, aczkolwiek wymagał ręcznej konfiguracji działania przycisków i całego sterowania.

Działanie Force Feedback było znaczną zmianą wobec kierownic bez niego, jako że ciężarówka wreszcie stała się ociężała.

Opór przy najmniejszym manewrze dawał znać o masie pojazdu, jaki prowadzę.

Wyścigi z kolei nieźle pomiotały nie raz moimi rękoma, gdy popełniłem większy błąd podczas manewrowania.

Jest to więc bardziej angażujące, a przez to pełniejsze odczucie z symulatorów, co moim zdaniem należy się fanom tego gatunku.

Podsumowanie

Jak na razie mamy do czynienia z obiecującym sprzętem, choć wiele będzie zależało od wsparcia w grach i ułatwienia w konfiguracji.

Na razie jesteśmy na wstępie cyklu życia tego produktu, a właściwie na moment przed jego wejściem do sprzedaży, więc wiele jeszcze się w tej kwestii zmieni.

Będę aktualizował ten artykuł o linki do sterownika i oprogramowania, gdy takie ujawnią się na oficjalnej stronie producenta.

#reklama