Kim jest Erin Carter? – recenzja serialu. Trudno zrozumieć, jak stał się hitem Netflixa

Netflix ma teraz w rękach prawdziwy hit, którego nikt się nie spodziewał. Nawet formuła miniserialu daje do zrozumienia, że miał to być jednostrzałowiec. Ludzie zobaczą i zapomną. T ymczasem ten thriller akcji, błyskawicznie wspiął się na pierwsze miejsce listy 10 najpopularniejszych seriali w serwisie Netflix. W tej chwili nie ma jeszcze informacji, czy streamer jest zainteresowany kontynuacją. I mam nadzieję, że się dobrze zastanowi, bo ten przypadkowy sukces nie musi udać się ponownie.

Oglądając ten miniserial, pojawia się pytanie – jakim cudem zawędrował on tak wysoko. Rzeczywiście nie ma tu nic nadzwyczajnego. Scenarzysta skorzystał z ogranego wielokrotnie schematu, czyli była agentka postanawia rzucić swoją robotę i znika. Udaje się jej ułożyć nowe życie, jest super, ale jednak przeszłość postanawia się o nią upomnieć.

Myślę, że siłą serialu jest Evin Ahmad, wcielająca się w główną rolę. Nie wyrzucajcie sobie, że nie potraficie sobie przypomnieć jej poprzednich ról. Do tej pory występowała ona wyłącznie w filmach i produkcjach telewizyjnych w swojej rodzinnej Szwecji. Jednak dzięki brawurowo odegranej roli Erin Carter, jej kariera ma szansę potoczyć się inaczej. Mimo uproszczeń, naiwności i wszystkich innych przypadłości akcyjniaków, trzeba oddać Ahmad, że swoją rolę zagrała naprawdę dobrze, wiarygodnie przedstawiając Erin zarówno jako zdolną wojowniczkę, ale także kobietę, która bywa bezbronna zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie. Nie jest też niezniszczalna, chociaż umiejętności Erin zwykle dają jej przewagę w większości fizycznych konfrontacji. Jednak wszystko to byłoby niczym, gdyby Ahmad nie potrafiła być przekonująca. Ma potrzeby, ma wady, a nawet popełnia kosztowne błędy, mogące zagrozić wszystkim, których kocha.

Pierwszy odcinek Kim jest Erin Carter? pokazuje nam ucieczkę Erin i jej córki Harper z Anglii. Widz jednak nie od razu dowiaduje się, przed czym ucieka i ta tajemnica utrzymuje się przez pierwsze odcinki. Zresztą tajemnicza przeszłość robi się problemem, gdy nastoletnia Harper i mąż Erin, Jordi, zaczynają nabierać podejrzeń w stosunku do najważniejszej kobiety w ich życiu. Erin jest wszystkim dla swojej rodziny i nagle nie mogą jej zaufać. Stawka rośnie, kiedy niezamierzone bohaterstwo, czyni Erin znaną, a jej wizerunek trafia do mediów. Niestety daje to ludziom, przed którymi ucieka, szansę na wyśledzenie jej w Hiszpanii i zniszczenie starannie przygotowanego życia, które dla siebie stworzyła.