Jak chronić Maca przed malware

Choć Mac to komputer znany ze swojej odporności na wszelkiego typu złośliwe oprogramowanie, nie zawsze możemy być w pełni zabezpieczeni przed ich skutkiem. Dowiedz się, jak chronić swój komputer marki Apple przed złośliwym oprogramowaniem typu malware.

Pamiętaj o aktualizacjach macOS Jeden z najskuteczniejszych sposobów na uniknięcie ryzyka bycia ofiarą złośliwego oprogramowania to jednocześnie najłatwiejsze i najczęściej ignorowane przez użytkowników Maca. Mowa tu o niczym innym jak o regularnym aktualizowaniu swojego systemu operacyjnego do najbardziej aktualnej wersji. System sam powiadamia nas o dostępnych aktualizacjach, a my, o ile zależy nam na stabilnym i odpowiednio zabezpieczonym sprzęcie, powinniśmy każdorazowo stosować się do takich instrukcji.

Może się wydawać, że nic w tym trudnego. Dlatego tak dziwi, że wiele osób odsuwa od siebie ten moment, licząc na to, że kiedyś powiadomienie o nowym oprogramowaniu zniknie. A musimy pamiętać, że projektanci macOS w ramach aktualizacji przygotowują ogromne paczki narzędzi, które chronią nasz komputer przed złośliwym oprogramowaniem. To właśnie hakerzy wykorzystując nasze lenistwo, starają się zainfekować komputery, wykorzystując dobrze znane luki w systemach. Sposób na bezpiecznego Maca? Aktualny system operacyjny. Wykorzystuj systemowe rozwiązanie antywirusowe Od kilkunastu lat Apple w każdym sprzedanym Macu uwzględnia systemowe narzędzie XProtect, które zajmuje się bieżącym skanowaniem stanu komputera pod kątem obecności jakiegokolwiek złośliwego oprogramowania. W ramach antywirusa, aktualizowanego wraz z aktualizacją systemu operacyjnego zyskujemy możliwość odnalezienia zdecydowanej większości złośliwych programów, które zostały zainstalowane przy okazji ściągania innych zasobów z internetu. XProtect stale monitoruje nasz komputer pod kątem aktywnych procesów, by na bieżąco informować nas o potencjalnych problemach i zasobach, które są uznane za ryzykowne lub niebezpieczne. Jeśli zatem regularnie wykorzystujemy XProtect, możemy być względnie spokojni o nasze komputery, choć warto mieć na uwadze, że nie jest to oprogramowanie doskonałe. By mieć 100% pewności bezpieczeństwa naszego Maca, warto dodatkowo wspomóc się profesjonalnym, zewnętrznym oprogramowaniem. Zewnętrzny program skanujący nasz komputer Najlepsza ochrona przed wirusami na Maca to oczywiście zewnętrzne oprogramowanie, które zostało specjalnie zaprojektowane z myślą o komputerach z systemem macOS i nie tyle przeciwdziała rozprzestrzenieniu się takiego złośliwego oprogramowania, ale blokuje samą próbę zainstalowania ich na dysku naszego komputera.

