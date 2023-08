Immortals of Aveum - wywiad z Julią Lichtblau

O tym jak tworzy się gry w trudnych warunkach, jak wygląda proces wprowadzania zupełnie nowego IP w dzisiejszych czasach oraz innych tajemnicach Immortals of Aveum!

W ostatnich dniach mogliście zapoznać się z tajemnicami, które skrywa najnowsza gra Ascendant Studios – Immortals of Aveum, a dziś zapraszamy do przeczytania wywiadu z Julią Lichtblau odpowiedzialną za kreację świata, poziomów oraz spójność artystyczną gry.

Udało nam się pozyskać talenty nie tylko w Bay Area. Nie prosiliśmy ludzi o przeniesienie całego życia i całej rodziny do Bay Area, w pełni przyjęliśmy ten rodzaj pracy w domu. Pracowaliśmy z ludźmi w różnych strefach czasowych i pozwalaliśmy im komunikować się z nami tylko w podstawowych godzinach, ale nadal lubiliśmy pracować poza tymi godzinami. Czuję, że z pandemią zrobiliśmy wszystko, co w tej sytuacji najlepsze. I naprawdę było nas stać na sprowadzenie wielu najwyższej klasy talentów.

Byliśmy w stanie zbudować zespół, zwłaszcza z lokalnymi pracownikami. Od czasu zamknięcia studia mieliśmy wielu ludzi z Telltale. Przybyło wiele osób z branży medialnej, jak Sledgehammer i 2K, a potem oczywiście wybuchła pandemia, natychmiastowe przejście na pracę zdalną było ogromną zmianą, naprawdę dało nam to wiele możliwości zatrudniania większej liczby osób z całego kraju i całego świata.

Wiedział, że chce przyciągnąć grupę ludzi, takich jak weterani w branży gier fabularnych, jak ja - pochodziłam z Telltale, które było znane z tworzenia wielu narracji lub dwuletnich gier przygodowych - ale także z grupy ludzi takich jak Sledgehammer i 2K oraz, którzy pracowali nad tymi dużymi budżetami. Po prostu zebraliśmy wszystkich, którzy byli naprawdę podekscytowani tą grą. Wiesz, Brett już miał pomysł na tę magiczną strzelankę i właśnie dlatego tak mnie podekscytował propozycją pracy. Jestem wielkim fanem fantastyki i w ten sposób, wiesz, trudno było uświadomić ludziom, że jesteśmy nowym studiem, ale pokazaliśmy im, jaki jest pomysł był i jaki był cel tej gry, jak to miało być tego rodzaju wielkim blockbusterem.

Julia Lichtblau: W środku pandemii, powiedzmy, była to dla nas ogromna okazja, aby zbudować studio. Na początku było zdecydowanie wiele wyzwań. Byłam jedną z pierwszych osób, które dołączyły; myślę, że studio zostało założone dokładnie pięć lat i jakieś dwa tygodnie temu. Byłam pracownikiem numer siedem, Brett jest naszym CEO i dyrektorem kreatywnym i naprawdę założył studio Senate, aby stworzyć tę grę.

Gram.pl: Tworząc Immortals of Aveum współpracujecie z Electronic Arts. Co dała Wam ta współpraca oprócz wsparcia marketingowego i finansowego? Czy EA wspiera Was też w jakiś kwestiach związanych z produkcją?

Julia Lichtblau: Jesteśmy niezależnym studiem, a partnerstwo z EA dotyczyło wyłącznie aspektów marketingowych i wydawniczych. Wiesz, nadal w pełni posiadamy naszą własną firmę i nasze pomysły oraz IP. I EA bardzo to szanuje. Pomogli nam w negocjacjach, w testach, pomogli w pewnym sensie ustawić wydanie gry. Żebyśmy mogli przekonać coraz więcej osób do testowania naszej gry i grania w nią.

Gram.pl: Ale z tego, co rozumiem, było to wyłącznie po stronie marketingu i publikacji, i nic więcej.

Julia Lichtblau: Tak.