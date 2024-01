Gry na wyłączność dla PlayStation w 2024 roku - gdzie są Sony-games?

Zaczynamy od największych produkcji. Jak wspomniałem wcześniej, nie ma ani jednego blockbustera od wewnętrznego studia. Nie zmienia tego nawet The Last of Us: Part II Remastered. Sytuację spróbuje uratować Rise of the Ronin od zespołu Team Ninja. Kolejna gra o samurajach może przypominać Ghost of Tsushima, ale jednak wolałbym odrobinę studzić nastroje. Po trailerach widać, że nie ma tutaj takiego budżetu i rozmachu (głównie wizualnego) jaki obserwujemy w produkcjach własnych Sony. Mimo wszystko spodziewam się solidnej produkcji. Większym hitem może być jednak Death Stranding 2, które prawdopodobnie pojawi się w tym roku. Nie jest to na 100% pewne, ale jest na to spora szansa.

Największe atrakcje przychodzą jednak od zewnętrznych wydawców. Po rozczarowującym roku ciszy wraca temat Silent Hill 2. Remake klasyka od Bloober Team tym razem już nie powinien robić niespodzianek i pojawi się w najbliższych 12 miesiącach. To jest tak długo wyczekiwana gra, że na pewno jej premierze będą towarzyszyć ogromne emocje. Nie inaczej będzie z drugą częścią odświeżonego Final Fantasy VII. Na Rebirth czekamy zdecydowanie zbyt długo, a więc dobrze że znamy już konkretną datę wydania (29 lutego). Myślę więc, że te dwa “rimejki” będą stanowić podstawę tegorocznej oferty Sony.

Czas gier-usług

Sony w ostatnich kilku latach zainwestowało poważne pieniądze w rynek gier GAAS, dzięki czemu co roku powinniśmy obserwować kilka premier. Zaczniemy od Helldivers 2. Teoretycznie jest to kontynuacja, ale jednak w nieporównywalnie większej skali. Z top down shootera seria stała się kooperacyjnym akcyjniakiem z ogromnymi robalami do pokonania. Wygląda to efektownie, ale czy studio Arrowhead Game da radę utrzymać na dłużej uwagę graczy, zwłaszcza na trudnym rynku? To będzie ważny sprawdzian dla Sony, które mimo że dopiero wchodzi do świata gier-usług ma już dwa skasowane projekty. Lekko nie będzie.

Jak nie Helldivers 2 to może Concord. Tym razem będzie to shooter FPP w scenerii science fiction. Niestety niewiele wiemy o rozgrywce oferowanej przez produkcję Firewalk Studios. Deweloper pokazał tylko enigmatyczny teaser i ogłosił, że premiera powinna mieć miejsce w 2024 roku. Myślę jednak, że lepiej specjalnie się nie ekscytować, bo jeśli coś ma zaliczyć opóźnienie to właśnie taki tytuł. Na koniec zostaje nam Foamstars, czyli kolejna gra na wyłączność dla PlayStation powstająca dzięki bliskiej współpracy Sony ze Square Enix. Na razie jednak wygląda to jak bardzo kiepska podróbka Splatoon. Osobiście nie mam żadnych oczekiwań po tej produkcji.