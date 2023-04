Graliśmy w Tainted Grail: The Fall of Avalon. To (jeszcze) nie jest polski Skyrim

Ale może będzie, lecz o tym przekonamy się dopiero za jakiś czas, bo na razie Tainted Grail: The Fall of Avalon znajduje się we wczesnym dostępie.

Tainted Grail: The Fall of Avalon to RPG z perspektywy pierwszej osoby , które niedługo po oficjalnej zapowiedzi zostało ochrzczone mianem polskiego Skyrima. Być może za sprawą settingu, niewykluczone że z powodu pracy kamery, systemu walki czy też wielu innych rozwiązań obecnych w produkcji studia Questline wydanej przez Awaken Realms. Tak, tak - to samo Awaken Realms i Tainted Grail: The Fall of Avalon być może znacie z planszówki. Tyle tylko, że w wersji bez prądu mamy do czynienia z survivalową grą eksploracyjną.

Wracając jednak przed monitor trzeba powiedzieć, że komputerowa wersja Tainted Grail: The Fall of Avalon ma ogromny potencjał. Owszem, co prawda nie znajdziemy tu (jak na razie) żadnych rewolucyjnych mechanik w gameplayu, a całość wymaga jeszcze dopracowania niemal w każdym aspekcie, niewykluczone że z czasem do naszej dyspozycji zostanie oddany erpeg w starym stylu, który spodoba się fanom nie tylko przywołanego już Skyrima, bo grając w Tainted Grail: The Fall of Avalon można pomyśleć również o Oblivionie czy nawet cofnąć się do czasów Morrowinda.

Czy to 2011 rok?

Skoro już o cofaniu się w czasie mowa, to Tainted Grail: The Fall of Avalon sprawia wrażenie produkcji zapomnianej, takiej którą ktoś opracowywał przed laty, potem słuch o niej zaginął i z jakiegoś powodu teraz postanowił wrócić do tematu. Taki opis szczególnie nie zachęca, ale wierzcie mi - jeśli podobał wam się Skyrim i jeśli macie ochotę na powrót do zamierzchłych czasów, to niewykluczone, że Tainted Grail: The Fall of Avalon przypadnie wam do gustu. To naprawdę ciekawie zapowiadająca się gra, której obiektywne wady dla wielu będą mimo wszystko zaletami.