Gdzie ten next-gen? W tych grach go widać - ranking TOP 10

Kiedyś przeskoki generacyjne były duże i bardzo widoczne. Obecnie przejścia między sprzętami są płynniejsze i niekiedy dosyć subtelne. Nawet teraz, dwa i pół roku po premierze Xbox Series X|S i PlayStation 5 nadal wiele gier wychodzi również na starsze maszyny. Trudno więc znaleźć produkcje, które najlepiej definiują to czym jest next gen. Nie oznacza to jednak, że ich nie ma.

W dzisiejszym rankingu przejrzymy się grom, które najlepiej pokazują moc nowej generacji. Oczywiście wiele z nich jest cross generacyjna. Mimo wszystko wersje na najnowsze konsole Sony i Microsoftu prezentują taki poziom, że nie ma się czego wstydzić. Jeśli więc ktoś chciałby zobaczyć jak daleko branża zaszła jeśli chodzi o technologię, w tych grach będzie to możliwe.

Returnal

Zaczynamy od gry, która mi jako pierwsza przychodzi na myśl kiedy słyszę o temacie najbardziej next genowych produkcji. Tytuł ekipy Housemarque cechuje się przede wszystkim niezwykle szczegółową oprawą wizualną, fantastycznymi scenkami przerywnikowymi i efektami specjalnymi na najwyższym poziomie. Do tego wszystkiego trudno się o cokolwiek przyczepić jeśli chodzi o płynność. Oczywiście Finowie wiedzieli jak sobie pomóc. W Returnal zamiast otwartego świata mamy dosyć korytarzowe (ale nie do przesady) i statyczne lokacje. Łatwiej więc było podkręcić jakość grafiki. Z drugiej strony nie powinno to umniejszać sukcesu jaki udało się osiągnąć ekipie Housemarque. Jeśli więc szukać gry, która zachwyci oprawą wizualną, polecam zacząć od Returnala.

Forza Horizon 5

Po grze na wyłączność na PlayStation 5 przenosimy się do obozu Xboksa. Dla platformy Microsoftu Forza Horzion to teraz absolutny hit. Najnowsza odsłona, mimo że dostępna jest też na Xbox One, prezentuje iście next-genową oprawę wizualną. Ekipa Playground Games przygotowała ogromny świat, przez który możemy przejechać w dowolny sposób. Na drodze stoją barierki, tabliczki czy kaktusy? Nic nie szkodzi, w Forzie Horizon 5 mamy też rozbudowaną fizykę. Na uwagę zasługują również niezwykle szczegółowe modele aut. Narzekać nie można też na płynność, którą gwarantuje stabilne 60 klatek na sekundę. Bez wątpienia mówimy więc o technologicznie najwyższej półce. To akurat często udaje się osiągnąć w grach wyścigowych. W tym tekście będziemy jeszcze mieli tego przykład.

Horizon: Forbidden West

Kolejna gra na wyłączność od Sony. Tym razem, po liniowym Returnalu, przychodzi czas na wielki, otwarty świat w Horizon: Forbidden West. Najnowsze przygody Aloy to gigantyczna mapa, którą udało się zapełnić wieloma rozpadającymi się na kawałki maszynami. Mimo tak wymagającego środowiska deweloper potrafił przygotować wysokiej jakości tekstury. Horizon ma na tyle dużo nowinek technicznych, że został uznany przez Digital Foundry za najlepszą pod kątem grafiki grę 2022 roku. Pochlebna opinia od takich fachowców musi wiele znaczyć. Mówimy więc o wizualnej perełce, zwłaszcza w kategorii gier z otwartym światem.