EXTRA - W co zaGRAMy w maju 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Drugą część naszego zestawienia najciekawszych premier maja rozpoczynamy od ciekawie zapowiadającej się tekstowej gry RPG zatytułowanej We. The Refugees: Ticket to Europe. Poznamy w niej historię osadzoną we współczesnej Europie i w Północnej Afryce. Pokierujemy losami dziennikarza udającego uchodźcę, który spróbuje nielegalnie przedostać się przez Morze Śródziemne i zebrać materiały do swojego reportażu. W trakcie prac nad grą autorzy z polskiego studia Act Zero udali się do obozu Moria, gdzie porozmawiali z prawdziwymi uchodźcami. Dzięki temu We. The Refugees: Ticket to Europe inspirowane jest prawdziwymi wydarzeniami. Na jedno ukończenie kampanii trzeba będzie poświęcić około 10 godzin, ale twórcy przygotowali trzy razy tyle treści, by zachęcić odbiorców do sprawdzenia alternatywnych wyborów.