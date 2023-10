EXTRA - W co zaGRAMy w listopadzie 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

RoboCop: Rogue City

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 2 listopada

producent: Teyon

wydawca: Nacon

Znane między innymi z Rambo: The Video Game i Terminator: Resistance polskie studio Teyon postanowiło sięgnąć po kolejną licencję, w efekcie czego niebawem zagramy w RoboCop: Rogue City, czyli FPS-a z legendarnym bohaterem w roli głównej. Zadaniem kierowanego przez nas pół-człowieka, pół-maszyny będzie przywrócenie porządku na ulicach Detroit. Aby tego dokonać, zaczniemy siać spustoszenie, robiąc użytek przede wszystkim z pistoletu Auto-9, a także mechanicznej siły protagonisty. Po grze nie należy spodziewać się wielowątkowej, intrygującej historii, ale dynamicznej akcji i efektownych starć z hordami przeciwników.

For the King II

platformy docelowe: PC

data premiery: 2 listopada

producent: IronOak Games

wydawca: Curve Games

Wkrótce pełnoprawnej kontynuacji doczeka się bardzo ciepło przyjęta gra For the King z 2018 roku, która - tak samo jak pierwsza część - będzie RPG-iem, strategią i roguelike’em w jednym. Akcja gry For the King II rozgrywać się ma w fantastycznym świecie Fahrul, w którym razem z innymi banitami stawimy czoła gwardzistom królowej (która w każdym z mieszkańców wspomnianej krainy widzi zwykłych bandytów). Wszystko po to - jak to w takich sytuacjach bywa - aby przywrócić dawny porządek. Docelowym trybem rozgrywki w For the King II będzie kooperacja dla maksymalnie czterech graczy (lokalnie bądź za pośrednictwem internetu), lecz nic nie stanie na przeszkodzie, by zagrać także samemu. Gra zaoferuje dostęp do wielu klas postaci, rozmaitych typów uzbrojenia i zdolności.