EXTRA - W co zaGRAMy w kwietniu 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Sons of Valhalla

platformy docelowe: PC

data premiery: 5 kwietnia

producent: Pixel Chest

wydawca: Hooded Horse

Drugą część zestawienia najciekawszych premier kwietnia rozpoczynamy od Sons of Valhalla, czyli minimalistycznej gry strategicznej z elementami RPG, która ze względu na styl rozgrywki, dwuwymiarową pixel-artową oprawę wizualną i widok z boku natychmiast przywołuje na myśl wielokrotnie docenianą serię Kingdom od studia noio. Zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, za sprawą Sons of Valhalla przeniesiemy się do epoki wikingów. Głównym bohaterem opowieści będzie Thorald Olavson, czyli tropiący jarla wojownik. Nasz protagonista zrobi wszystko, aby odnaleźć mężczyznę odpowiedzialnego za spalenie jego domu i porwanie jego ukochanej. Wzorem innych strategii, również w Sons of Valhalla zajmiemy się eksplorowaniem lokacji, kolekcjonowaniem zasobów, stawianie budynków i walką z przeciwnikami.

The Planet Crafter

platformy docelowe: PC

data premiery: 10 kwietnia

producent: Miju Games

wydawca: Miju Games

W ostatniej chwili na listę premier kwietnia wpisała się gra The Planet Crafter, która od 25 marca 2022 roku znajduje się w fazie Wczesnego Dostępu na Steamie, a niebawem doczeka się wersji 1.0. W chwili pisania tych słów produkcja studia Miju Games może pochwalić się ponad 25 tysiącami przytłaczająco pozytywnych recenzji na Steamie. The Planet Crafter jest pierwszoosobowym survivalem osadzonym na tajemniczej planecie, którą mamy za zadanie doprowadzić do takiego stanu, aby była zdatna do zamieszkania przez ludzi. Musimy zatem przekształcić cały jej ekosystem, zająć się terraformacją powierzchni, zbudować odpowiednie konstrukcje, zadbać o dostęp do tlenu, ciepła i odpowiedniego ciśnienia. Istotne znaczenie dla powodzenia misji ma oczywiście sukcesywne zaspokajanie podstawowych potrzeb kierowanej przez nas postaci.