EXTRA - W co zaGRAMy w kwietniu 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Jeśli spojrzymy sobie na przedpremierowe materiały wideo czy też zrzuty ekranowe z nadchodzącego Ravenswatch, to bez problemu zauważymy podobieństwa do Curse of the Dead Gods, choćby w stylu oprawy wizualnej. Nie bez powodu, wszak Ravenswatch to właśnie nowa gra ekipy mającej na swoim koncie drugi z wyżej wymienionych tytułów. Ekipa Passtech Games odda do naszej dyspozycji przygodową grę akcji z elementami roguelike'a z widokiem z góry. Ravenswatch, tak samo jak Curse of the Dead Gods, początkowo znajdzie się na Steamie w formie Wczesnego Dostępu, dopiero później odbędzie się premiera pełnoprawnej wersji. Twórcy zabiorą nas do fantastycznego świata, gdzie wcielimy się w bohaterów wzorowanych na postaciach znanych z rozmaitych baśni i legend. Oznacza to, że pokierujemy między innymi Królową Śniegu czy Beowulfem, eksplorując produceduralnie generowane lokacje, kolekcjonując przedmioty i walcząc z przeciwnikami.