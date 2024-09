ENDORFY Fortis 5 i AMD Ryzen 7 9700X - pełne PBO w akcji!

Lekcja z ostatnich dwóch generacji Intela pozostaje niezmienna: Chcesz mieć optymalnie działający procesor? Ustaw go ręcznie w BIOS!

Co do samego Fortisa 5, jego możliwości są wystarczające do odebrania ciepła z podkręconego 9700X, choć mam wrażenie, że tutaj jego kwalifikacje się kończą.

Do 9900X wypadałoby już mieć coś wodnego, bo tam dobijanie do 230 W po OC nie będzie niczym specjalnym.

ENDORFY Fortis 5 – specyfikacja

ENDOFY Fortis 5 jest kompatybilny ze wszystkimi aktualnymi platformami. Odpuszczono jedynie wsparcie dla wiekowych LGA775 i 1366.

Wysokość wieży to 159 mm, przechodzi przez nią 6 ciepłowodów, a powietrze tłoczy między żeberkami radiatora 140-milimetrowy wentylator Fluctus.

Montaż odbywa się na metalowej ramce za pomocą dwóch śrub, które polecam dokręcać na zmianę.

W zestawie dostajemy także dodatkowe zawleczki na potencjalny, drugi wentylator, choć w moim odczuciu ten nie będzie tu potrzebny.

Większa ilość hałasu nie przełoży się na znaczną poprawę działania.

Podsumowanie

Jak na razie nowa seria procesorów od AMD nie sprzedaje się najlepiej, niemniej zmienią to na pewno wersje X3D z powiększonym cache.

Czy te będą grzały mniej więcej tak samo? Jest to bardzo prawdopodobne, choć trudno do końca powiedzieć co AMD zrobi z potencjałem tych jednostek do OC.

#reklama