Kompletny przewodnik po klasach postaci w Diablo IV. Jaką klasą grać?

Diablo IV oferuje pięć klas postaci do wyboru, z czego każda różni się zarówno sposobem rozgrywki, dostępnymi umiejętnościami, jak i dedykowanym dla niej uzbrojeniem. Gracze mogą wybierać jedną spośród tych klas: Barbarzyńca, Druid, Nekromantka, Łotrzyca oraz Czarodziejka .

Klasy postaci w grze Diablo IV to najważniejszy element procesu tworzenia oraz rozwijania naszego bohatera. Właśnie dlatego postanowiliśmy zebrać w jedno miejsce wszystkie najważniejsze informacje na ich temat i stworzyć wyczerpujący poradnik, który sprawi, że nie będziecie musieli zastanawiać się, jakie umiejętności wybierać dla danej klasy, a także pomoże Wam ją zrozumieć. Zapraszamy do lektury!

Nekromantki to przebiegłe przywoływaczki, które wskrzeszają krwiożercze hordy nieumarłych. Trzy filary ich mocy stanowią potężne bastiony Kości, Krwi oraz Cienia, za sprawą których rzucają na kolana wrogów.

Korzystają z siły duchowej, która nie odnawia się samoczynnie ; po osiągnięciu 15. poziomu doświadczenia gracz może udać się do twierdzy Tur Dulra, gdzie może nawiązać więź z duchami, aby otrzymać potężne bonusy. Poprzez zabijanie potworów i zbieranie ich dusz możemy odblokowywać błogosławieństwa , aczkolwiek aktywne mogą być wyłącznie dwa błogosławieństwa ze wszystkich dostępnych – mamy jednak możliwość swobodnego przełączania się między nimi .

Druid to postać zmiennokształtna, która potrafi przybrać postać niedźwiedzia lub wilkołaka, oraz, podobnie jak Barbarzyńca, specjalizuje się w walce w zwarciu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, iż przemiana nie jest efektem stałym, a krótkim, aktywowanym za pomocą zdolności – gracz ma jednak możliwość wydłużenia czasu jej działania. Ta klasa postaci cechuje się wysoką wytrzymałością oraz siłą ataku . Potrafi również posługiwać się magią ziemi i wiatru ; zaklęcia zadają zazwyczaj obrażenia fizyczne, aczkolwiek niektóre mogą także zadawać obrażenia od błyskawic. Druidzi są z balansowaną klasą, jeśli chodzi o obrażenia oraz defensywę , i charakteryzują się większą różnorodnością .

Barbarzyńca to prawdziwy mistrz broni, który specjalizuje się w walce w zwarciu (na bliskim dystansie). Ta klasa postaci potrafi posługiwać się różnymi rodzajami oręża zarówno w wersji jednoręcznej, jak i dwuręcznej (ciężkiej) . W odróżnieniu od klas korzystających z magii czy energii, Barbarzyńcy korzystają z Furii, która pozwala wyprowadzać ataki specjalne i wzrasta z każdym kolejnym ciosem . Oprócz podstawowej umiejętności władania bronią Barbarzyńcy mogą używać w walce specjalnych okrzyków (te wpływają również na sojuszników) , a także wywoływać u wrogów efekt krwawienia lub ogłuszenia . Barbarzyńcy cechują się sporą ilością punktów zdrowia , które można wzmacniać.

Nekromanci to mistrzowie zakazanej magii związanej z przyzywaniem zmarłych w postaci szkieletów oraz golemów, którzy walczą u ich boku. Ta klasa postaci posługuje się również klątwami pozwalającymi osłabiać przeciwników i zwiększać przewagę przyzwanych podwładnych. Oprócz mieczy czy różdżek Nekromanci mogą posługiwać się kosami, dedykowanym orężem dla wyłącznie tej klasy. Choć są w stanie przeżyć bliskie spotkania z wrogami, gracze powinni uważać i raczej trzymać bohatera na dystans.

Przy rozwijaniu tej klasy postaci gracze powinni zwrócić uwagę na cztery style gry:

Kość – umiejętności są głównie fizyczne i czerpią korzyści m.in. z uderzeń krytycznych.

Ciemność – umiejętności wykorzystują magię cieni do gnębienia przeciwników, a ataki tego typu opierają się najczęściej na obrażeniach zadawanych z upływem czasu.

Krew – umiejętności pozwalające kraść zdrowie przeciwnikom, wzmocnić gracza oraz nagrodzić go za posiadanie maksymalnego zdrowia.

Armia – umiejętności korzystające z Księgi Umarłych, za pomocą której gracz może wyspecjalizować się we wzmacnianiu armii ożywieńców, w której znajdą się zarówno różne rodzaje szkieletów, jak i klasyczny golem.

Łotrzyca

Łotrzyce to niezwykle zwinne, wszechstronne wojowniczki specjalizujące się w walce dystansowej oraz w zwarciu. Mogą pokonać każdego przeciwnika kombinacjami potężnych ataków oraz mocą nasyconego magią oręża. Jeśli zechce, może uczynić swój arsenał jeszcze bardziej zabójczym dzięki zdradliwym truciznom i magii cienia.

Łotrzyca to klasa postaci charakteryzująca się mieszanym stylem walki ze względu na umiejętność korzystania zarówno z broni do walki w zwarciu, jak i dystansowej. Jest to najszybsza i najzwinniejsza klasa w Diablo IV, która może posługiwać się zarówno mieczami czy sztyletami, jak i łukami oraz kuszami. Ataki specjalne Łotrzycy wymagają Energii, która regeneruje się samoistnie. W dalszym etapie rozwoju Łotrzycy gracz będzie mógł nasycać bronie specjalnymi mocami czy też rozstawiać pułapki, a nawet stawać się niewidzialnym i przyzywać swojego klona. Trzeba jednak pamiętać, że ta klasa postaci bazuje na trafieniach krytycznych; ich szansa na wywołanie jest dość wysoka dzięki licznym oraz szybkim atakom.

Przy rozwijaniu tej klasy postaci gracze powinni zwrócić uwagę na mechanikę specjalizacji. Są trzy do wyboru:

Punkty Combo – prawdopodobnie najlepsza specjalizacja we wczesnej fazie rozgrywki; pozwala wykorzystać punkty do ulepszenia dowolnej umiejętności podstawowej (po zebraniu łącznie trzech).

Wewnętrzny Wzrok – pozwala oznaczyć losowego wroga i uderzyć go, aby napełnić wskaźnik Wewnętrznego Wzroku; gdy ten będzie pełny, wówczas nasza postać będzie otrzymywać nieograniczoną Energię przez cztery sekundy.

Przygotowanie – pozwala częściej korzystać z superumiejętności poprzez wydawanie większej ilości Energii; użycie umiejętności skraca czas odnowienia wszystkich pozostałych umiejętności.

Czarodziejka

Czarodziejki swobodnie manipulują żywiołami, aby zapewnić sobie zwycięstwo w walce. Wykorzystując dzikość natury, miotają pioruny, sprowadzają na przeciwników deszcz meteorytów, lub nabijają ich na lodowe kolce.

Czarodziejka to klasa walcząca na dystans, która w praktyce nie potrzebuje aż tak broni, ponieważ skupia się na zadawaniu obrażeń za pomocą magii. Jej podstawowe ataki zużywają Manę, która regeneruje się z czasem. Rozgrywka sprowadza się do rzucania zaklęć, a w dalszym etapie gry także do tworzenia pułapek, wzywania pomocników czy teleportacji. Z uwagi na niewielką ilość zdrowia, Czarodziejka powinna raczej trzymać się z daleka od grup wrogów.

Przy rozwijaniu tej klasy postaci gracze powinni zwrócić uwagę na mechanikę trzech żywiołów:

Ognia – zadającego obrażenia rozłożone w czasie.

Zimna – spowalniającego, a czasem też całkowicie zamrażającego wrogów.

Błyskawic – zadających obrażenia obszarowe.

Kim grać w Diablo IV? Najlepsza klasa – rekomendacje

Jeżeli dopiero rozpoczynacie swoją przygodę w Sanktuarium, prawdopodobnie najlepszą klasą na start będzie Barbarzyńca lub Nekromantka: