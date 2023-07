Czy komputery kwantowe to komputery przyszłości? Tak, ale bardzo odległej

IBM ogłosiło kolejny olbrzymi przełom. Komputery kwantowe wchodzą ich zdaniem w „erę użyteczności”. No dobrze, ale o co w ogóle tutaj chodzi?

Z pewnością słyszeliście cokolwiek o komputerach kwantowych. To dość modny temat, a w mediach często pojawiają się nagłówki sugerujące, że technologia jest już niemalże gotowa. O co tu jednak chodzi i czym tak naprawdę są komputery kwantowe?

Przede wszystkim, należy bardzo jasno zaznaczyć – komputer kwantowy nie jest wcale superkomputerem czy po prostu nowym i nieco szybszym komputerem. Tak naprawdę, to maszyna całkowicie odmienna od urządzeń, które dobrze znamy. Ma ona co prawda ten sam cel, czyli wykonywanie obliczeń, ale zasada działania jest po prostu fundamentalnie inna.

No dobrze, ale co tak naprawdę się różni? W czym komputer kwantowy jest inny od zwykłego superkomputera? Podstawowa różnica jest dość czytelna. Tradycyjne urządzenia używają bitów do przechowywania informacji. To jednostki mogące przybierać jedynie jedną z dwóch wartości – 0 lub 1. Tymczasem, komputery kwantowe używają jednostek kwantowych informacji, czyli kubitów. Mogą występować one jednocześnie w wielu stanach kwantowych w tak zwanej superpozycji.

Co ma kot do komputera?

No właśnie, czym jest wspomniana superpozycja? Dość dobrze wytłumaczył ją Erwin Schrödinger w swoim słynnym eksperymencie myślowym, który z pewnością kojarzycie. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że tak naprawdę tłumaczy on czym jest kubit oraz jak działają komputery kwantowe. Bez większych niespodzianek, mowa tutaj o kocie Schrödingera.

W eksperymencie myślowym Schrödingera, wyobrażamy sobie, że mamy kota zamkniętego w pudełku wraz z urządzeniem, które ma na celu uśmiercenie kota w oparciu o wynik losowego zdarzenia. Sam fizyk użył tutaj nietrwałego atomu i licznika Geigera, który wykryje promieniowanie i wypuści na tej podstawie trujący gaz. Ale nie jest to aż tak istotne. Jedyna ważna informacja to fakt, że zjawisko jest w 100% losowe.

Biorąc pod uwagę, że kot jest zamknięty w pudełku, a my nie znamy wyniku zdarzenia losowego, kot może być zarówno żywy jak i martwy. W mechanice kwantowej jest jednak nieco inaczej – kot jest zarówno żywy jak i martwy! Znajduje się po prostu w superpozycji.

Zgodnie z jej zasadami, zanim pudełko zostanie otwarte i obserwowane, stan kota jest reprezentowany przez superpozycję dwóch równoczesnych możliwości: żywego i martwego kota. Dopiero obserwacja stanu kota ma na celu wywołanie tzw. "kolapsu funkcji falowej" i ustalenie czy kot jest żywy czy martwy.

Jak słusznie pewnie zauważyliście – nie ma to przecież absolutnie żadnego sensu. Jakim cudem kot może być zarówno martwy jak i żywy jednocześnie? Do takich samych wniosków doszedł sam Schrödinger. Cały problem polega na tym, że coś co nie ma sensu w świecie makroskopowym (czyli naszym) ma już sens w świecie kwantowym, czyli nieprawdopodobnie wręcz mikroskopijnym. Chociaż brzmi to trochę jak początek fabuły Ant-Mana to mówimy o poważnej nauce.

No dobrze, ale gdzie w tym wszystkim komputery kwantowe? Wspominaliśmy już o tym, że bity przybierają wartości od 0 do 1. Tymczasem, kubity znajdują się w superpozycji – do momentu obserwacji mają wartość zarówno 0 jak i 1. Są po prostu kubitem Schrödingera, fajnie prawda?

W czym kubit jest lepszy od bitu?

Wiemy już, czym różnią się kubity od bitów. Po co w ogóle jednak je stosować? Czy daje to jakiekolwiek wymierne różnice? Najprościej rzecz ujmując, zwykła maszyna będzie wykonywać obliczenia liniowo, krok po kroku. Komputery kwantowe zrobią to jednocześnie. Jak już się domyślacie, przyspiesza to nieco cały proces.