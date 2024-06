Burmistrz Kingstown – recenzja 3. sezonu. Jeremy Renner się nie poddaje

Po groźnym wypadku Jeremy’ego Rennera na początku stycznia 2023 roku, w którym aktor został przejechany przez pług śnieżny, co spowodowało u niego złamanie aż 32 kości, kontynuowanie serialu Burmistrz Kingstown zawisło na włosku. Nie było jasne, czy Renner będzie mógł jeszcze kiedykolwiek wystąpić przed kamerą. Aktor szybko jednak doszedł do siebie i już rok po wypadku zameldował się na planie trzeciego sezonu popularnego serialu Paramount+, który w Polsce dostępny jest na SkyShowtime. Burmistrz Kingstown, którego producentem jest Taylor Sheridan, powstał w błyskawicznym tempie i już kilka miesięcy później możemy zobaczyć efekt prac nad dalszą historią rodziny McLusky. Chociaż twórcy serialu musieli mierzyć się nie tylko z problemami ze swoją główną gwiazdą, ale również ze strajkami scenarzystów i aktorów w ubiegłym roku, to produkcja nic nie straciła na swojej jakości i nowe odcinki zadowolą fanów tego serialu.

Trzeci sezon rozpoczyna się krótko po dramatycznym finale poprzedniego. Michael McLusky (Jeremy Renner) zdołał uratować miasto przed wielką wojną, którą udało się utrzymać się wewnątrz murów więzienia, choć zapłacił za to wysoką cenę. Bunny’emu (Tobi Bamtefa) udało się wyjść na wolność i poprawić relacje z Michaelem, aby znów zapanował pokój. Ale nie wszyscy są równie optymistycznie nastawieni do obecnego stanu rzeczy. W grze pojawia się nowy antagonista, który powiązany jest z rosyjską mafią. Ale to nie koniec zmartwień da McLusky’ego i departamentu policji w Kingstown. Do miasta powraca dawny znajomy bohatera, grożąc wybuchem kolejnej wojny między zwaśnionymi ze sobą frakcjami.

Michael ma więc ręce pełne roboty, aby utrzymać pokój w mieście. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, gdyż nowi przeciwnicy robią wszystko, aby utrudnić mu życie. Zarówno ci zza więziennych krat, jak i żyjący na wolności, którzy nie cofną się nawet przed zabiciem policjantów. W trzecim sezonie otrzymujemy więc doskonale znane motywy, gdzie bohater co chwila musi załatwiać nowe sprawy, aby całe Kingstown nie poszło z dymem. Główny wątek nadal jest więc dynamiczny, wciągający i oparty na dialogach, chociaż krótkie sceny akcji potrafią emocjonować i podnosić ciśnienie. Nie brakuje również niezwykle brutalnych fragmentów, które na długo pozostają w pamięci. Mam nawet wrażenie, że z każdym kolejnym sezonem Burmistrz Kingstown staje się coraz bardziej bezwzględny i okrutny dla swoich bohaterów.

Ciężko się temu jednak dziwić, gdy na arenie pojawili się nowi wrogowie. O tajemniczym Konstantinie wciąż wiadomo niewiele, poza tym, że jest potężnym członkiem rosyjskiej mafii. W strukturach organizacji zasiada na tyle wysoko, że bez trudu mógł pozbyć się jednej z ważniejszych postaci z poprzedniego sezonu, tym samym spełniając prośbę jednej z bohaterek. To groźny antagonista, z którym Michaelowi będzie się niezwykle trudno dogadać. Ale w żaden sposób nie ustępuje mu Merle Callahan, który został przeniesiony do więzienia w Kingstown, aby przejąć władzę nad Bractwem Aryjskim. To niezwykle przebiegły złoczyńca, który potrafi zjednać wokół siebie ludzi. Już samo jego przybycie do miasta pokazuje, że ma potężnych sojuszników, którzy nie obawiają się o wywołanie kolejnej wojny gangów w Kingstown.

Nie do złamania

Nieco gorzej tym razem wypada wątek Iris, która nie ma wiele do roboty. Jej historia może rozwinąć się w ciekawym kierunku, na co wskazuje trzeci odcinek, ale przynajmniej na początku nowego sezonu wydaje się zbędnym dodatkiem, na który niespecjalnie jest jakiś pomysł. Na czele z jej problemami z policją, które z jednej strony mają nadać jej postaci nową perspektywę, ale z drugiej niewiele z tego wynika.