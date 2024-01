Berlin – recenzja serialu. Romantyczny złodziej zawodzi

Niestety nie stało się nic nadzwyczajnego. Berlinowi brakuje polotu i świeżości poprzednika (zwłaszcza jego początkowej fazy), postać głównego bohatera jest naprawdę irytująca, reszta postaci do pięt nie dorasta Tokio i reszcie paczki, a dopychany kolanem wątek romantyczny zamęcza do reszty.

Berlin dostał własny serial, bo zdaniem producentów nowego widowiska, fani Domu z papieru pragnęli dowiedzieć się, co było wcześniej. Akcja dzieje się w przeszłości, w Paryżu. Sam Berlin jest młodszy i oczywiście kombinuje, jak dokonać dużego napadu. Tym razem celem skoku zmontowanej przez niego grupy jest dom aukcyjny i znajdująca się w nim biżuteria warta 44 mln euro. Do tego trzeba dodać, że mózg bandyckiej szajki jest zdrów jak ryba i nie ma pojęcia, że za ileś tam lat pokona go i zabije nieuleczalna choroba. I co najważniejsze jest zakochany.

Miłość sprawia, że geniusz organizatora niebywale brawurowych skoków wyraźnie osłabł. Całość akcji jest prowadzona raczej kiepsko, momentami wręcz nieudolnie, coś tam się komplikuje, coś nie wychodzi, jak powinno. Przez to wszystko postać Berlina przestaje błyszczeć, a chyba powinna i fani mogą być rozczarowani spadkiem formy uwielbianego przez wiele sezonów bohatera. Mocno eksponowany wątek romantyczno/miłosny wypada blado i naiwnie, przez co ani nie wciąga widza, ani nie tłumaczy poczynań Berlina.

Berlin – czy warto oglądać serial twórców Domu z papieru?

Można wręcz stwierdzić, że ten element tak zdominował ośmioodcinkowy serial, że to, co było dotychczas sednem serii i zapewne wyczekiwali na to widzowie, czyli napady, stało się zaledwie tłem. Wynikiem jest utrata dynamiki widowiska. Nie pomaga także bardzo prostoliniowo skonstruowana akcja, prowadząca w zasadzie od punktu do punktu, z lekkimi przystankami, gdzie dość nieudolnie próbowano przypomnieć widzom o latach świetności serii. Brakuje tu efektownych i zaskakujących akcji, zawirowań na miarę epizodów z Domu z papieru. Maskowanie niedoróbek marnym humorem, muzyką i momentami żenującymi scenami miłosnymi dodaje Berlinowi atrakcyjności odpadającego strupa.