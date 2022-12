Actina łączy siły z Intelem

Co istotne, znany producent komputerów zadbał o to, by były one dostępne w różnych pułapach cenowych, w efekcie czego najtańszy z nowych pecetów firmy Actina kosztuje 6 362,53 zł, natomiast droższe - wchodzące w skład linii Corsair iCUE - zostały wycenione na 16 693,13 zł i 20 619,61 zł. Czym różnią się poszczególne konfiguracje? Odpowiedź na to pytanie znajduje się oczywiście w kolejnych akapitach.

Zaczynamy od komputera gamingowego Actina z procesorem Intel Core i5 11400F, czyli niezwykle wydajnego układu 11. generacji, który w połączeniu z pozostałymi podzespołami w przypadku tej konfiguracji oferuje naprawdę świetną wydajność. Tym bardziej, że - jak już wspomniano wcześniej - zestaw wyceniono na 6 362,53 złotych, czyli, biorąc pod uwagę osiągi, naprawdę niewiele.

Co jeszcze znajdziemy pod obudową tego modelu? Przede wszystkim kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti z 8 GB pamięci GDRR6, 16 GB RAM-u (DDR4-SDRAM) oraz super szybki dysk SSD o pojemności - uwaga - 1000 GB, czyli 1 TB. Actina doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nowe gry zajmują coraz więcej miejsca. Obecność nośnika SSD z kolei sprawia, że poszczególne tytułu będą wczytywać się dużo szybciej niż przy standardowym HDD.

Jeśli wspomniane wartości nie są dla kogoś jasne, bo przecież nie każdy musi znać się na sprzęcie komputerowym, to mamy prostsze rozwiązanie. Otóż wspomniana konfiguracja gamingowego peceta firmy Actina zapewnia wysoką wydajność w doskonale znanych grach, takich jak: Apex Legends (164 klatki na sekundę), Counter-Strike: Global Offensive (442 FPS), Valorant (306 FPS), Grand Theft Auto V (138 FPS), Red Dead Redemption 2 (72 FPS). Podane rezultaty dotyczą gier uruchamianych w rozdzielczości 1080p.

Dla odmiany wychylamy się w drugą stronę, przedstawiając najdroższy (20 619,61 złotych), a zarazem oczywiście najbardziej wydajny komputer firmy Actina z procesorem Intel Core i9 12900K wchodzący w skład 12. generacji układów znanego producenta. Mowa w tym przypadku o gamingowym pececie z serii Actina Corsair iCUE, która powstała we współpracy z najlepszymi producentami podzespołów. W efekcie otrzymujemy maszyny charakteryzujące się niespotykaną dotąd wydajnością. Tę gwarantuje obecność nie tylko wyżej wymienionego CPU, ale także karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 z 24 GB pamięci GDDR6X, 32 GB RAM oraz dysku SSD 1 TB.

Czym tak naprawdę jest iCUE?

To narzędzie do zaawansowanej kontroli gamingowego komputera firmy Actina. Za pomocą dostępnego oprogramowania wyposażonego w zaledwie jeden główny interfejs można łatwo i szybko dostosowywać wydajność systemu i podświetlenie w zależności od preferencji użytkownika. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by tworzyć własne, zaawansowane efekty podświetlenia RGB, a także obniżać prędkość wentylatorów w celu zminimalizowania hałasu. Actina umożliwia także podkręcanie RPM celem zwiększenia wydajności danego układu.

Oczywiście wykonywanie powyższych czynności nie wymaga specjalistycznej wiedzy po stronie użytkownika.