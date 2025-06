Resident Evil 4 to przełomowa gra, która zrewolucjonizowała gatunek survival horror. Przez wielu uznawana jest za nalepszą odsłonę serii. Wprowadziła nowatorską mechanikę rozgrywki i wciągającą fabułę, zdobywając uznanie zarówno graczy, jak i krytyków. Z okazji 20-lecia tej kultowej produkcji przygotowaliśmy dla was quiz, który pozwoli sprawdzić, jak dobrze znasz świat gry. Do dzieła!