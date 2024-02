Złodziej w Dragon’s Dogma 2. Zobacz prezentację postaci

Premiera Dragon’s Dogma 2 zbliża się wielkimi krokami, a fani z pewnością już nie mogą doczekać się dnia, w którym ponownie zanurzą się w tym fantastycznym świecie. Capcom podgrzewa atmosferę, oddając w ręce graczy kolejne materiały wideo. Na ostatnim trailerze, mogliśmy zobaczyć, jak w akcji radzi sobie wojownik. Teraz przyszła kolej na prezentację kolejnej z dostępnych klas.

Złodziej w Dragon’s Dogma 2

Bohaterem najnowszego wideo jest złodziej, którego wizytówką jest możliwość używania dwóch broni jednocześnie. Wyróżnia go też zwinność, z jaką jest w stanie poruszać się po polu bitwy. Jak możemy zobaczyć na trailerze, grając złodziejem będziemy w stanie wdrapać się chociażby na plecy przeciwnika, by zadać mu potężny atak w czuły punkt. Oczywiście, jak na tę klasę postaci przystało, będzie potrafił również kraść przedmioty od bohaterów niezależnych i przeciwników.



Na koniec przypomnijmy, że Dragon’s Dogma 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 22 marca 2024 roku. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją Capcomu zapraszamy również do lektury: Grałem w Dragon’s Dogma 2 - Zabawy z pionkami.