Złodziej scenariusza Avengersów „opuścił kraj” po interwencji Marvela. Studio zestrzeliło drona na planie swojego filmu

W wywiadzie dla Entertainment Weekly Samuel L. Jackson wspomniał, że jego scenariusz do pierwszej części Avengersów został skradziony z biur produkcyjnych Marvel Studios. Firma nie zamierzała początkowo wchodzić na drogę prawną, zamiast tego anonimowo skontaktowała się ze złodziejem, aby doszło do transakcji i mogli namierzyć sprzedającego. Od tamtego momentu protokoły bezpieczeństwa zostały ulepszone, co przyczyniło się nawet do zestrzelenia drona, które przelatywały nad ich planem podczas jednej z produkcji.

Zestrzelili jednego. I poszli za innym dronem do miejsca, w którym był ten koleś. Znaleźli go – wspomina Samuel L. Jackson.

Marvel próbował odzyskać ukradziony scenariusz do Avengersów

W dalszej części rozmowy aktor opowiedział, jak doszło do sytuacji z kradzieżą scenariusza i próbie jego odzyskania przez studio. Złodziej na tyle się przestraszył całej akcji, że „wyjechał z kraju”.