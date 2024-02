Złap za broń z ulubionej gry!

Jeśli szukasz pomysłu na prezent dla ojca, dziadka, męża, partnera lub brata, który jest miłośnikiem czy to gier komputerowych, czy też fanem historii, to może warto pomyśleć o zakupie repliki broni? Tym bardziej, że znajdziesz je w ofercie sklepu internetowego bron.pl!

bron.pl to jeden z największych i najstarszych sklepów internetowych w Polsce. Jedną z atrakcji w ofercie jest specjalny dział Air Soft Gun. Popularne ASG to skrót oznaczający właśnie repliki broni palnej. To produkty, które nie wymagają posiadania zezwolenia na broń. Gratka dla kolekcjonerów!

Zamawiając produkty za ponad 300 złotych w sklepie internetowym bron.pl macie darmową wysyłkę. Poszczególne zamówienia są realizowane w ciągu 24 godzin!

MP5 to wręcz klasyka klasyki!

Zaczynamy od broni, którą znają w zasadzie wszyscy, nawet jeśli nie interesują się grami wideo czy historią. Mowa oczywiście o niezwykle popularnej giwerze MP5, czyli niemieckim pistolecie maszynowym. Fani elektronicznej rozrywki mogli go przetestować w co najmniej kilkudziesięciu produkcjach, wśród których nie zabrakło hitów, takich jak: F.E.A.R., Battlefield 3, Rainbow Six Vegas 2, Far Cry 4, Max Payne 2 czy Grand Theft Auto: Vice City.

Kup replikę pistoletu maszynowego MP5 w sklepie internetowym bron.pl - 799,00 zł

Czy są tu fani Metal Gear Solid 3: Snake Eater?

Nadchodzący remake klasycznej skradanki będzie doskonałą okazją do przypomnienia sobie kultowej odsłony cyklu. Jej główny bohater niejednokrotnie korzystał z pistoletu M1911A1, który dzięki ofercie sklepu internetowego bron.pl, możecie mieć również w swoim domu. Także w formie repliki, rzecz jasna. Kto chętny?

Kup replikę pistoletu M1911A1 w sklepie internetowym bron.pl - 119,00 zł

Ta strzelba pochodzi z Grand Theft Auto!

Tym razem mowa o broni Pump Shotgun, czyli strzelbie, która w GTA V i trybie Online wzorowana jest na Mossbergu 590. Wykonana z części metalowych i ABS-u replika jest niezwykle wysokiej jakości, zawiera oczywiście magazynek i szybkoładowarkę do kulek.

Kup replikę strzelby Mossberg 590 w sklepie internetowym bron.pl - 129,00 zł

Jest też niezwykle popularny MP7!

Poza wspomnianym już MP5 w grach wideo niejednokrotnie pojawiał się także inny pistolet maszynowy o statusie kultowym, czyli MP7. Replikę tej giwery wykonaną z najwyższej jakości materiałów możecie oczywiście nabyć na bron.pl. Przywołaną spluwę mieliśmy okazję przetestować, wirtualnie - rzecz jasna, w takich hitach, jak np. Medal of Honor, Half-Life 2 czy Counter Strike: Global Offensive.