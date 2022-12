Zimowa Wyprzedaż na Steam – wiemy, kiedy ruszą syte promocje

Grudzień nie jest łatwym miesiącem, jeśli chodzi o zapanowanie nad domowym budżetem. Wydatki związane ze świętami, prezentami i sylwestrową zabawą potrafią nieźle nadszarpnąć stan portfela. Jeśli jednak zostaną Wam jakieś zaskórniaki schowane w śwince skarbonce, to możecie wydać je na giereczki podczas zimowej wyprzedaży na Steam.

Zimowa Wyprzedaż na Steam z tysiącami przecenionych gier

Jak poinformowało Valve – Zimowa Wyprzedaż na Steam rozpocznie się 22 grudnia i potrwa do 5 stycznia. Włodarze sklepu ogłosili tę nowinę wraz z zabawnym, rymowanym trailerem. Z pewnością nie zabraknie sytych przecen, do czego poniekąd się już przyzwyczailiśmy. Takie wyprzedaże to najlepszy momenty na uzupełnienie naszej wirtualnej kolekcji gier.



Chętnie dowiemy się, na jakie gry polujecie najbardziej i na jakiego rzędu promocje liczycie. Największym problemem takich wyprzedaży jest jednak to, że często widząc dobre tytuły w atrakcyjnych cenach, kupujemy ich po prostu zbyt wiele. Później brakuje nam czasu, by je sprawdzić i tak aż do kolejnej wyprzedaży, gdzie znów wydamy majątek na giereczki. Przynamniej mi się to zdarza, ale proszę, nie oceniajcie mnie.