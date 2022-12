Zestaw PC inspirowany słynnym różowym bohaterem. Tak słodko, że aż zęby bolą

Jeden z użytkowników portalu reddit.com zajmujący się personalizacją komputerów, podzielił się swoim niecodziennym projektem. Jak możemy wyczytać w poście, klient zażyczył sobie, by stylistką sprzęt nawiązywał do słynnej postaci znanej z gier autorstwa Nintendo. Kirby – tak ma na imię ten sympatyczny jegomość – jest różową, wiecznie radosną kulką z ogromnymi, uroczymi oczyskami. Myślę, że twórca stanął na wysokości zadania, a klient powinien być zadowolony ze sposobu wykonania zlecenia. Podoba się Wam taki blaszak?

Kirby to bohater o naprawdę ciekawej historii

Z postacią Kirby’ego wiąże całkiem oryginalna historia. Bohater został stworzona na cześć Johna Kirby'ego, radcy prawnego Nintendo, który wybronił firmę przed pozwem o naruszenie praw autorskich. Został on wniesiony przez Universal Studios w związku z podobieństwem Donkey Konga do kultowego już wtedy King Konga. Twórcy przyznają, że przegrana w tym procesie wiązałaby się z koniecznością wypłacenia ogromnego odszkodowania, co w tamtych czasach mogłoby zakończyć żywot firmy.



W tym miejscu warto wspomnieć, że w marcu tego roku zadebiutowała gra Kirby and the Forgotten Land, która opowiada o przygodach różowej kulki. Produkcja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem wśród graczy i recenzentów. Po więcej szczegółów odsyłam Was do przygotowanej przez nas recenzji.