Zapowiedziano ultrarealistyczny horror Paranomal Tales. Oto zwiastun

Akcję w horrorze będziemy obserwować z perspektywy FPP. Wszystko wygląda tu tak, jakby było nagrywane amatorsko kamerą, co zapewne pozwoli nam jeszcze bardziej poczuć upiorną atmosferę na własnej skórze. Dodatkowo warto zauważyć, że gra wygląda całkiem nieźle – twórcy wykorzystują możliwości silnika Unreal Engine 5, by stworzyć “hiperrealistyczne środowisko”.

Data premiery Paranormal Tales pozostaje nieznana

Jeśli podobają Wam się filmy pokroju Blair Witch Project, to warto zainteresować się Paranormal Tales. Jeśli ciekawi Was, kiedy ta gra trafi do sklepów, to na razie nie ma w tej kwestii zbyt wiele do powiedzenia: twórcy nie ujawnili jeszcze choćby przybliżonej daty premiery horroru.