Zapowiedź nowej gry od twórcy The Last Guardian i Shadow of the Colossus jeszcze w tym roku?

Fumito Ueda to doceniony japoński deweloper, którym ma swoim portfolio świetne i znane tytuły: Ico, The Last Guardian, Shadow of the Colossus. Obecnie twórca przewodzi studiu genDESIGN i wszystko wskazuje na to, że już wkrótce zapowie swoją nową produkcję.

Zapowiedź nowej gry autorstwa Fumito Uedy już wkrótce

Z okazji zakończenie roku studio podzieliło się na Twitterze wpisem, w którym zapewniają, że ekipa pracuje naprawdę ciężko. Wszystko po to, by w 2023 roku móc oficjalnie zapowiedzieć swoją najnowszą produkcję i podzielić się większą ilością szczegółów na jej temat. Deweloperzy podziękowali również za dotychczasowe wsparcie.



Kolejnym dowodem na to, że prace nad produkcją nabierają tempa, jest przypomnienie o rekrutacji. Studio genDESIGN szuka pracowników na wiele stanowisk. Nie pozostaje nam nic innego, niż uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalną zapowiedź gry.