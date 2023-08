Zakończenie Powrotu Jedi miało wskrzesić trzy postacie. Lucas zrezygnował z tego pomysłu

Pewna koncepcja zakończenia jednak pozostała niezmieniona.

George Lucas nie miał przygotowanego konkretnego planu na zakończenie oryginalnej trylogii Gwiezdnych wojen. Film powstający jeszcze wtedy jako Zemsta Jedi, miał być wielkim punktem kulminacyjnym w walce dobra ze złem. Podobnie jak w ostatecznej wersji filmu, która trafiła do kin, Luke miał pojedynkować się na miecze świetlne z Darthem Vaderem. Jednak Lucas planował uśmiercić w zakończeniu tylko jedną postać, zaś trzy inne wskrzesić. George Lucas miał pierwotnie inny pomysł na zakończenie Gwiezdnych wojen: Powrotu Jedi W książce Star Wars Archives – Episodes IV-VI, 1977-1983 ujawniono, że wielki pojedynek ojca z synem miał rozegrać się nie na drugiej Gwieździe Śmierci, ale planecie Had Abbadon, będącą stolicą Imperium. Sala tronowa Imperatora Palpatine’a miała znajdować się nad jeziorem lawy, która to planeta najwidoczniej przypominała Mustafar, na której to Darth Vader założył własną siedzibę.

Identycznie jak miało to miejsce w zakończeniu Powrotu Jedi, Luke Skywalker odcina rękę Vaderowi i odmawia zabicia go w pojedynku. Palpatine zaczyna torturować młodego Jedi błyskawicami, do czasu, aż Vader skacze w stronę swojego dawnego mistrza, posyłając go w stronę lawy, jednocześnie samemu w niej ginąc.

