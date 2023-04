Zadziwiające Humanity na obszernym gameplayu

Spoglądając na materiały z Humanity ciężko wyzbyć się wrażenia, że jest to gra dziwna. Wszystko za sprawą niecodziennego pomysłu na rozgrywkę. Produkcja studia tha ltd. jest bowiem grą logiczną, a podczas zabawy pokierujemy psem, który będzie dowodził i rozkazywał całej rzeszy ludzi. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądać w praktyce, zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Solidna porcja rozgrywki z Humanity

Deweloperzy przygotowali bardzo obszerny, bo trwający ponad 25 minut pokaz, na którym prezentują rozgrywkę oraz przybliżają jej najważniejsze cechy. Jeśli lubicie niebanalne gry logiczne, to Humanity z pewnością powinno trafić na Wasz radar. Twórcy zapowiadają, że przygotowali ponad 90 zróżnicowanych i pełnych wyzwań poziomów.



Na koniec warto wspomnieć, że nad wydaniem tego tytułu pracuje Enhance Games. Studio możecie kojarzyć za sprawą Tetris: Effect. Gra zadebiutuje na rynku 16 maja i będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 ze wsparciem dla PlayStation VR2 i PlayStation 4 ze wsparciem dla PlayStation VR.