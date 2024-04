Zack Snyder ujawnia Wonder Woman 1854. Po projekcie zachowało się jedno zdjęcie

W planach była inna wersja Wonder Woman, która byłaby dużo brutalniejsze od filmów, które trafiły do kin.

Trzecia część Wonder Woman z Gal Gadot jednak nie powstanie. James Gunn najwyraźniej ma inny pomysł na tę postać, w którą w przyszłości prawdopodobnie wcieli się zupełnie nowa aktorka. Na długo przed objęciem serii przez Gunna i Petera Safrana, pieczę nad uniwersum sprawował Zack Snyder, który miał własny pomysł na film o Wonder Woman. W najnowszym wywiadzie dla Empire ujawnił, że w planach był film o alternatywnej wersji bohaterki, która otrzymałaby inną genezę.

Wonder Woman 1854 – Zack Snyder podzielił się jedynym zdjęciem z niezrealizowanego filmu

Wonder Woman 1854 miał przenieść tytułową superbohaterkę do XIX-wieku, w którym Diana Prince wzięłaby udział w wojnie krymskiej. Projekt nigdy nie był w aktywnej fazie produkcji, a po planach na nietypowy film o Wonder Woman pozostało tylko jedno zdjęcie wykonane przez Stephena Berkmana, które przedstawiała tytułową postać w otoczeniu żołnierzy różnych nacji, która w lewej ręce trzyma trzy odcięte głowy członków wrogiej armii.