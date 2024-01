Zabita przez Blizzard gra powróciła. Fani stworzyli własną wersję w StarCraft 2

Heroes of the Storm to MOBA Blizzarda, która powstała na fali popularności tego gatunku. Studio nie było jednak w stanie utrzymać zainteresowania swoją produkcją i po kilku latach rozwoju, w 2022 roku zdecydowali się zakończyć dalsze wsparcie (wydając tylko pomniejsze aktualizacje). Chociaż Heroes of the Storm wciąż jest dostępne do pobrania, to gracze mogą cieszyć się jedynie dostępną już zawartością. Najwierniejsi fani tej produkcji postanowili to zmienić i dalej rozwijać tytuł Blizzarda. Nie mogą jednak liczyć na wsparcie od deweloperów, postanowili stworzyć własną wersję Heroes of the Storm mod, która jest już dostępna do pobrania w StarCraft 2.

Moderzy tęsknią za Heroes of the Storm, więc tworzą własną wersję

Mod zatytułowany Resurgence of the Storm jest wiernym przeniesieniem Heroes of the Storm do środowiska StarCraft 2. Fani zadbali o wszystkie niezbędne mechaniki rozgrywki i tryby gry, które oferuje gra Blizzarda. Jeżeli gdziekolwiek szukać różnic, to jedynie w oprawie graficznej, która jest mroczniejsza i bardziej wyprana z kolorów. Taki już urok StarCrafta 2, która to seria nigdy do najbardziej kolorowych nie należała.