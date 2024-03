XDefiant zalicza opóźnienie. Strzelanka Ubisoftu potrzebuje kolejnych testów

Kilka dni temu informowaliśmy, że Ubisoft ma naciskać na twórców XDefiant, aby upodobnili grę do Call of Duty. To właśnie wymagania francuskiej firmy miały być powodem licznych opóźnień. Tymczasem okazuje się, że premiera gry została ponownie przełożona. Deweloperzy opublikowali bowiem komunikat, w którym poinformowali, że wspomniana produkcja potrzebuje nieco więcej czasu i kolejnych testów.

XDefiant potrzebuje kolejnych testów. Dopiero po ich zakończeniu poznamy dokładną datę premiery

W komunikacie opublikowanym na portalu społecznościowym X twórcy XDefiant podkreślają, że wspomniana produkcja zawsze stawiała społeczność na pierwszym miejscu, a opinie graczy były „priorytetowe”. Deweloperzy przyznają również, że mieli nadzieję wydać grę przed końcem marca. Zespół dodaje jednak, że wciąż jest „kilka ulepszeń”, które trzeba przetestować przed premierą.