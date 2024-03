Xbox Series X inspirowany Falloutem z okazji zbliżającej się premiery serialu. Microsoft ponownie zaskakuje

Z okazji zbliżającej się powoli premiery serialu Fallout na Prime Video amerykańska korporacja Microsoft wspólnie z Amazonem zaprezentowała limitowaną edycję konsoli Xbox Series X inspirowaną wspomnianym dziełem (czy bardziej całą marką). Podobnie jak miało to wielokrotnie miejsce w przeszłości, nie jest to produkt możliwy do kupienia w zwyczajnym internetowym sklepie; gigant z Redmond zorganizował konkurs na oficjalnym profilu Xbox na Twitterze.

Limitowana edycja konsoli Xbox Series X inspirowana serialem Fallout