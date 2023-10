Xbox wkrótce nie pozwoli graczom korzystać z „nieautoryzowanych akcesoriów”

We wspomnianym komunikacie Microsoft radzi również graczom, by kontaktowali się z producentami lub sprzedawcami „nieautoryzowanych akcesoriów”, by otrzymać pomoc w ich zwrocie. Amerykańska firma informuje także, że użytkownicy w każdej chwili mogą zapoznać się listą autoryzowanych urządzeń na oficjalnej stronie Xbox.

Według źródeł Windows Central Microsoft może rozszerzenie programu „Designed for Xbox” o kontrolery bezprzewodowe innych firm. Obecnie większość autoryzowanych padów od zewnętrznych firm oferuje wyłącznie łączność przewodową. Niewykluczone jednak, że w najbliższej przyszłości się to zmieni, a gracze otrzymają większy wybór, przynajmniej w tym segmencie.