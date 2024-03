The Sinking City 2 oficjalnie zapowiedziane! Zobacz zwiastun sequela

Podczas dzisiejszego pokazu Xbox Partner Preview przedstawiciele studia Frogwares we współpracy z Microsoftem oficjalnie zapowiedzieli grę The Sinking City 2, czyli pełnoprawną kontynuację przygodowej gry akcji z 2019 roku. Tym razem jednak zdecydowano się skupić bardziej na aspektach z gatunku survival horroru. Otrzymaliśmy pierwszy pełnoprawny zwiastun i podstawowe informacje.

Tak jak już powiedziałem, The Sinking City 2 to gra z gatunku survival-horror, osadzona w Lovecraftowskich Stanach Zjednoczonych lat 20. ubiegłego wieku. Akcja rozgrywa się w niesławnym mieście Arkham, obecnie nękanym przez nadprzyrodzoną powódź, która sprowadziła na jego ulice zgniliznę i eldryckie potwory. Zawalczymy z koszmarnymi abominacjami, eksplorując gnijące miasto, gdy podnoszące się wody zmieniają krajobraz, i odkryjemy, jakie mroczne tajemnice sprowadziły nas do tego opuszczonego miejsca.