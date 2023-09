Xbox Game Pass zaoferuje aż 5 premier. Zaskakujący tytuł AAA na liście nowości w październiku

Microsoft ogłosił listę nowych gier, które zadebiutują w Xbox Game Pass do końca września i na początku października. Subskrybenci w najbliższych dwóch tygodniach otrzymają sześć gier, z czego aż pięć to całkowicie nowe tytuły, które premierowo pojawią się w usłudze. Gracze mogą już wypróbować Lies of P, a jeszcze w tym tygodniu otrzymają Party Animals oraz Payday 3. W przedostatni dzień września z kolei pojawi się Cocoon.