Xbox Game Pass z pierwszą grą-niespodzianką w tym roku. Nowy tytuł w ofercie

Wczoraj poznaliśmy listę gier usuwanych z Xbox Game Pass w połowie stycznia. Microsoft wciąż nie ujawnił jednak oferty na początek bieżącego miesiąca. Okazuje się jednak, że amerykańska firma zadbała o niespodziankę. Wspomniana usługa – bez wcześniejszych zapowiedzi – została dziś bowiem wzbogaconą o nową produkcję, która powinna zainteresować fanów przygodówek i horrorów.

Close to the Sun w Xbox Game Pass. Microsoft niespodziewanie wzbogacił usługę o nową grę

W bibliotece Xbox Game Pass pojawiło się dzisiaj Close to the Sun, czyli pierwszoosobowa przygodówka utrzymaną w klimatach horroru. Produkcja studia Storm in a Teacup przenosi graczy do alternatywnej wersji przełomu XIX i XX wieku, w której rozwój cywilizacji znacznie przyspieszył dzięki wynalazkom Nikoli Tesli.