Xbox Game Pass z ofertą na pierwszą połowę kwietnia. Dwie premiery na liście

Wczoraj informowaliśmy, że w połowie kwietnia Xbox Game Pass straci 6 gier. Dzisiaj natomiast mamy dużo lepsze wieści dla abonentów Microsoftu. Producent konsol Xbox przedstawił bowiem listę produkcji, które wzbogacą wspomnianą usługę w pierwszej połowie bieżącego miesiąca. Okazuje się, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni subskrybenci amerykańskiej firmy będą mieli okazję zapoznać się z 7 nowymi tytułami.

W pierwszej połowie kwietnia w Xbox Game Pass pojawią się dwie gry na premierę. Zgodnie z przekazanymi informacjami będą to Harold Halibut oraz Botany Manor. Już dziś wspomniana usługa zostanie natomiast wzbogacona o LEGO 2K Drive, a w przyszłym tygodniu abonenci Microsoftu będą mogli zapoznać się m.in. z Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. Pełną ofertę Xbox Game Pass na pierwszą połowę kwietnia znajdziecie poniżej.

Xbox Game Pass – oferta na pierwszą połowę kwietnia 2024