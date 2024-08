Xbox Game Pass z kolejną grą od Activision. Oferta na sierpień zaskakuje

Xbox Game Pass już wkrótce doczeka się kolejnej gry należącego do Activision w swojej ofercie. Microsoft potwierdził wcześniejsze plotki, że Crash Bandicoot N. Sane Trilogy zmierza do usługi i subskrybenci będą mogli wypróbować ten tytuł już w najbliższy czwartek, czyli 8 sierpnia. Wcześniej, bo w środę, 7 sierpnia, w Xbox Game Pass zadebiutuje Creatures of Ava, czyli premierowa gra od Inverge Studios, wydana przez 11bit Studios. Ostatnią grą z oferty usługi na pierwszą połowę sierpnia jest Mafia: Definitive Edition, czyli kolejna produkcja, o której informowano w przeciekach. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Microsoft ogłosił także listę gier, które znikną z Xbox Game Pass w połowie sierpnia. Usługa straci cztery gry, w tym Shadow Warrior 3 oraz The Texas Chain Saw Massacre.

Xbox Game Pass – nowości na pierwszą połowę sierpnia 2024

7 sierpnia - Creatures of Ava (Xbox Series X/S, PC, chmura)

8 sierpnia - Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (konsole, PC, chmura)

13 sierpnia - Mafia: Definitive Edition (konsole, PC, chmura)

Xbox Game Pass – gry usuwane w połowie sierpnia 2024