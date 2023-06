Xbox Game Pass straci dzisiaj 6 gier. Usługę opuszcza kilka uznanych tytułów

Usługę Xbox Game Pass opuści dziś m.in. Road 96 – przygodówka autorstwa studia DigixArt, która została doceniona zarówno przez branżowych recenzentów, jak i samych graczy. Produkcja została również doceniona przez naszego redakcyjnego kolegę „Harpena”, a jeśli jesteście ciekawi jego wrażeń z rozgrywki, to zapraszamy Was do lektury: Road 96 – recenzja gry, w której (prawie) wszystko może się zdarzyć.