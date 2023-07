Xbox Game Pass straci dzisiaj 5 gier. Na liście nie brakuje głośnych tytułów

W drugiej połowie lipca w Xbox Game Pass pojawiło się kilka interesujących tytułów. Niestety koniec każdego miesiąca to czas, w którym wspomniana usługa regularnie traci kolejne produkcje. Nie inaczej jest również i tym razem. Już dzisiaj – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – abonenci Microsoftu będą musieli pożegnać się z pięcioma grami.

Biblioteka Xbox Game Pass zostanie dzisiaj uszczuplona m.in. Two Point Campus, czyli humorystycznę strategia ekonomiczna, w której gracze mają okazję stworzyć własny uniwersytet. Najnowsza produkcja Two Point Studios to naprawdę udany tytuł, za którym z pewnością zatęskni wielu abonentów Microsoftu.