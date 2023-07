Xbox Game Pass straci 4 gry z końcem lipca. Głośne produkcje opuszczają usługę

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajdziemy m.in. Two Point Campus – humorystyczna strategia ekonomiczna, w której gracze mają okazję stworzyć własny uniwersytet. Jeśli zastanawiacie się, czy warto zagrać w produkcję Two Point Studios, zanim zniknie ona z usługi Microsoftu, to zachęcamy Was do lektury: Two Point Campus - recenzja - konsultacje z humorem!