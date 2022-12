Xbox Game Pass Lite nadchodzi? Microsoft bada wersję z reklamami i ograniczeniami w premierach

W listopadzie Netflix uruchomił tańszy plan abonamentu z reklamami, a miesiąc później z podobną subskrypcją wystartowało Disney+. Użytkownicy obu platform streamingowych mogą zaoszczędzić pieniądze, decydując się na oglądanie bloków reklamowych wyświetlanych co godzinę. Z podobnego pomysłu chce skorzystać Microsoft, który wysyła ankietę do niektórych użytkowników Xboxa z pytaniem o dodatkowy poziom Xbox Game Pass. Wiązałoby się to z mniejszymi kosztami, ale abonenci musieliby oglądać reklamy i pogodzić się z niektórymi ograniczeniami.

Xbox Game Pass otrzyma nowy plan z reklamami?

Jak podaje serwis Windows Central nowy poziom miałby kosztować zaledwie 3 dolary miesięcznie i oferowałby dostęp do niemal wszystkich gier i funkcji, które dostępne są w dotychczasowych planach abonamentowych usługi. Subskrybenci nie mieliby możliwości uruchamiania gier w chmurze, a przed rozpoczęciem gry musieliby obejrzeć reklamy. Szczegóły dotyczące czasu trwania bloku reklamowego nie są znane, ani też jakie spoty zostałyby wyświetlone użytkownikom.