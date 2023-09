Xbox Game Pass będzie jeszcze droższy. Podwyżka cen abonamentów jest „nieunikniona”

Microsoft zamierza w najbliższych latach położyć nacisk głównie na rozwój Xbox Game Pass, zachęcając do wykupowania subskrypcji nie tylko graczy konsolowych, ale również posiadaczy PC i osób, które chciałyby sprawdzić nowości grając w chmurze. Niedawno pojawiły się nawet doniesienia, że Microsoft mógłby wycofać się z rynku gier, jeżeli Xbox Game Pass nie zapewni zakładanej przez firmę liczby subskrybentów. Oprócz własnych gier Microsoft zapewnia również wielkie hity zewnętrznych deweloperów, żeby tylko wspomnieć o niedawnym pojawieniu się w usłudze Payday 3 oraz Lies of P. Gracze mogą więc skorzystać z atrakcyjnej oferty gier, ale czasy taniego grania już minęły i Phil Spencer w wywiadzie dla Game Watch podczas Tokyo Game Show przyznał, że firma w pewnym momencie będzie musiała podnieść ceny Xbox Game Pass.

Szef Xboxa nie pozostawia złudzeń, że cena Xbox Game Pass pójdzie jeszcze w górę. Twierdzi, że to „nieuniknione” w przyszłości, co nie powinno nikogo dziwić ze względu na rosnące koszty utrzymania infrastruktury sieciowej, czy samą inflację.

Pierwszą okazją do podniesienia cen Xbox Game Pass będzie tuż po wprowadzeniu gier Activision Blizzard do usługi po tym, jak Microsoft zakończy zakup korporacji Bobby’ego Koticka. Firma będzie mogła zapewnić swoim subskrybentom dostęp do takich gier, jak Call of Duty, Diablo, Crash Bandicoot, czy Tony Hawk's Pro Skater.